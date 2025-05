Emissioni non tracciate e reflui senza verifica | scattano le sanzioni

Le emissioni non tracciate e i reflui non verificati non sono più tollerabili: scattano le sanzioni! In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro dell’agenda globale, ogni azione conta. I Carabinieri hanno messo in campo controlli serrati per proteggere l’ambiente, evidenziando che chi inquina paga. È un richiamo alle aziende: investire nella trasparenza non è solo un obbligo legale, ma una scelta strategica per il futuro.

Nel corso di un'attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale, i Carabinieri della Stazione di Montella, unitamente ai militari del locale Nucleo Carabinieri Forestale, hanno effettuato un'ispezione presso un'azienda agricola con sede operativa in Cassano Irpino. All'esito dei controlli, al titolare dell'attività sono state contestate due violazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente, previste dal Decreto Legislativo 1522006: una per la mancata tenuta del registro delle emissioni in atmosfera e l'altra per l'assenza degli autocontrolli relativi allo scarico delle acque reflue.

