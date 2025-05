Emiliano Pattarello | il futuro in bilico tra permanenza e mercato

Il futuro di Emiliano Pattarello è appeso a un filo, tra speranze e incertezze. Le recenti dichiarazioni del presidente Guglielmo Manzo, ottimista sulla sua permanenza, si scontrano con le parole più scettiche del tecnico Bucchi. In un momento in cui il mercato è in fermento e le squadre cercano talenti da valorizzare, la situazione di Pattarello diventa un catalizzatore di interessi e aspettative. Riuscirà il numero 10 a scrivere il suo destino?

di Andrea Lorentini Le parole pronunciate da Guglielmo Manzo hanno aperto nuovi scenari sul futuro di Emiliano Pattarello. Il presidente non ha escluso, anzi si è detto fiducioso in una permanenza del numero 10. Dichiarazioni che tra l’altro contrastano con quanto aveva dichiarato, invece, Bucchi: il tecnico aveva spiegato come fosse difficile trattenere un giocatore dopo una stagione con numeri da record. Le parole del patron, adesso, rimettono in gioco tutto. Un’ipotesi che potrebbe cambiare anche le strategie di mercato dell’. Perchè se, da una parte, una cessione dell’esterno di Dolo ad un prezzo congruo aprirebbe alla possibilità di reinvestire una cifra importante nella campagna acquisti, una sua permanenza garantirebbe agli amaranto, sul piano tecnico, di poter contare su un top player per la serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emiliano Pattarello: il futuro in bilico tra permanenza e mercato

La consegna del 68^ Cavallino d’Oro vinto da Emiliano Pattarello

Il 15 maggio 2025, il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo ospiterà la cerimonia di consegna del 68° Cavallino d’Oro a Emiliano Pattarello.

Cerca Video su questo argomento: Emiliano Pattarello Futuro Bilico Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Emiliano Pattarello: il futuro in bilico tra permanenza e mercato; Calciomercato Lega Pro: Cutolo al lavoro su uscite e rinforzi in rosa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Futuro incerto per Emiliano Pattarello: possibile addio in serie B

lanazione.it scrive: Emiliano Pattarello, premiato con il Cavallino d’Oro, potrebbe lasciare per la serie B. Il mercato deciderà il suo futuro.

Emiliano Pattarello: stagione da protagonista con l'Arezzo e futuro incerto tra serie B e rinnovo

Come scrive msn.com: Ecco, in estrema sintesi, la stagione che sta per andare in archivio di Emiliano Pattarello ... sono già in corso per l’Arezzo del futuro: quello che vorrà puntare sui suoi big e cercare ...

Emiliano Pattarello protagonista alle premiazioni del Museo Amaranto: futuro incerto all'Arezzo

Scrive msn.com: Nella serata delle premiazioni del Museo Amaranto che l’associazione presieduta da Stefano Butti ha organizzato lunedì sera nei propri locali, è stato Emiliano Pattarello a calamitare le ...