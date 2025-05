emilia romagna interrompe relazioni istituzionali con israele annuncia de pascale

Un gesto forte quello della Regione Emilia-Romagna, che segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali italiane. Il presidente Michele de Pascale ha deciso di interrompere le collaborazioni istituzionali con Israele, richiamando l'attenzione su questioni di giustizia e diritti umani. Questa scelta si inserisce in un contesto globale sempre più attento al rispetto dei diritti, stimolando il dibattito su come le istituzioni possono rispondere a crisi internazionali. La domanda sorge spontanea: quali saranno

La Regione Emilia-Romagna interrompe ogni forma di relazione istituzionali con il governo di Israele. Lo ha annunciato il presidente Michele de Pascale in una lettera inviata ai componenti della giunta e ai dirigenti. Chiede di interrompere "i rapporti anche con tutti i soggetti riconducibili al governo che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". L'Emilia-Romagna ha in corso, da anni, numerosi progetti di cooperazione con realtà israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net