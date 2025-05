Emergenza e urgenza in ambulanza Nuove tecnologie per la riviera

L'innovazione in ambito sanitario avanza a passi da gigante! L'Ast Picena ha presentato i nuovi massaggiatori meccanici automatici 'Stryker Lucas 3', potenziando così la risposta dell’emergenza e urgenza in ambulanza. Questi dispositivi all’avanguardia non solo migliorano l’efficacia delle manovre rianimatorie, ma riflettono un trend crescente verso la tecnologia al servizio della salute. Un passo fondamentale per garantire soccorsi sempre più tempestivi e mirati. La salute è una prior

L’Ast Picena implementa la strumentazione per l’emergenza e urgenza. È di ieri mattina la presentazione – con annessa simulazione – dei tre nuovi massaggiatori meccanici automatici ‘Stryker Lucas 3’ entrati nella dotazione delle ambulanze della centrale operativa 118. Gli apparecchi portatili si sommano a un altro già a disposizione del servizio di emergenza territoriale (con un quinto in arrivo). I ‘Lucas’ sono stati acquisiti dall’Ast grazie alle donazioni della Croce Verde di Ascoli, della Croce Verde di San Benedetto e della Croce Azzurra di Montalto. Le tre organizzazioni di volontariato, infatti, hanno presentato un progetto, ammesso a contributo, al bando ‘Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ emesso dalla Fondazione Carisap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza e urgenza in ambulanza. Nuove tecnologie per la riviera

Servizio emergenza-urgenza e una sanità che metta al centro il paziente: le richieste dalla Cisl

Le Federazioni Cisl Fp Umbria sottolineano l'importanza di un servizio di emergenza-urgenza 118 efficiente e centrato sul paziente, garantendo interventi tempestivi e qualificati.

