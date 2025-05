Elly Schlein | fermare il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele

Elly Schlein lancia un appello accorato contro il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele. Un tema, quello della pace in Medio Oriente, che riaccende i riflettori su un mondo sempre più in conflitto. La manifestazione del 7 giugno si preannuncia come un momento cruciale per chi crede in un futuro senza violenza. È il momento di far sentire la propria voce: la pace è possibile, basta volerlo!

Vanno fermati il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele. Sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo, per questo tutti coloro che condividono questa visione devono venire in piazza il 7 giugno. Lo afferma Elly Schlein parlando ad Agorà su Rai3. "Serve un cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi in mano ai terroristi di Hamas anche se questo non giustifica i 50 mila palestinesi morti", aggiunge. La segretaria del Pd ricorda che il governo italiano ha votato contro la revisione dell'accordo di cooperazione Ue-Israele. "Non è accettabile che chiunque critichi un governo sia poi accusato di antisemitismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein: fermare il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele

