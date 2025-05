Elly Schlein a Firenze 5 sì Pd referendum 8 e 9 giugno | Invitiamo tutti ad andare a votare

Elly Schlein scende in campo a Firenze per sostenere i cinque referendum che si terranno l'8 e il 9 giugno. Un momento cruciale per la democrazia, dove ogni voto conta. Con il supporto della sindaca Funaro e del presidente Giani, Schlein invita a far sentire la propria voce. In un'epoca in cui il coinvolgimento civico è fondamentale, partecipare è più che mai un dovere! Non perdere questa occasione di far sentire le tue idee!

FIRENZE – Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, a Firenze sabato 31 maggio per il sì ai cinque referendum al voto 8 e 9 giugno. Schlein in piazza D’Azeglio con la sindaca Sara Funaro, il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, il segretario regionale Cgil Rossano Rossi. Schlein a Firenze: “L’8 e il 9 giugno noi invitiamo tutte e tutti ad andare a votare e vorremmo sapere se lo farà anche la presidente del consiglio Meloni che continua a ignorare e a tacere su questi referendum, che si è rifugiata dietro la posizione del suo partito che è quella dell’astensione, dell’invitare le persone a non votare, perché hanno paura della partecipazione, hanno paura del riscontro democratico delle cittadine e dei cittadini che trasversalmente vogliono dire basta alla precarietà e vogliono dire sì a una migliore legge sulla cittadinanza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

