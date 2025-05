Elisabetta la regina del Napoli | se Conte è rimasto è anche merito suo

Elisabetta, la regina del Napoli, si conferma un pilastro nel cuore della squadra! La permanenza di Antonio Conte è un segnale forte: dietro ai trionfi c'è una donna che sa unire e motivare. In un calcio sempre più dominato da cambi repentini, la sua influenza rappresenta un'eccezione preziosa. Questo legame non è solo una questione di affetto, ma una strategia che potrebbe segnare il futuro del club partenopeo. E tu, cosa ne pensi?

"> Antonio Conte ha fatto le valigie, sì, ma solo per le vacanze. Ieri ha lasciato Napoli con una prima tappa a Torino, poi qualche giorno in Puglia dai genitori. Nulla a che vedere con il temuto addio dopo la vittoria dello scudetto. E a rendere possibile questo “arrivederci” e non un “addio” definitivo, è stata anche – e forse soprattutto – Elisabetta Muscarello, la moglie del tecnico leccese. Secondo quanto raccontato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, è stata proprio lei a giocare un ruolo chiave nei giorni più delicati post-titolo, quando la delusione per il mercato di gennaio e l’addio di Kvaratskhelia al PSG avevano lasciato il tecnico in forte dubbio sul futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com