Elisa uccisa da una ruspa in spiaggia | l’autista positivo alla cocaina come nel 2022 quando travolse un anziano

Una tragedia che scuote le coscienze: Elisa Spadavecchia è stata tragicamente uccisa da un'autista positivo alla cocaina, riproponendo una questione drammatica e attuale. Non è il primo episodio di questo genere; già nel 2022 l'uomo aveva causato la morte di un anziano. La sicurezza sulle strade e nelle spiagge è un tema caldo: quanto vale la vita umana di fronte a scelte irresponsabili? È tempo di riflettere.

È risultato positivo alla cocaina l'uomo che ha travolto e ucciso alla guida di una ruspa Elisa Spadavecchia sulle spiagge di Pinarella, a Cervia. Non è la prima volta che succede: già nel 2022 l’uomo era stato trovato positivo alla stessa sostanza dopo aver investito e ucciso a Pisignano un 83enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elisa, uccisa da una ruspa in spiaggia: l’autista positivo alla cocaina come nel 2022 quando travolse un anziano

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia, Lerry Gnoli positivo (di nuovo) alla cocaina

Tragedia a Pinarella di Cervia: Elisa Spadavecchia perde la vita in un incidente devastante, coinvolta da una ruspa.

