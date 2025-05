Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia Lerry Gnoli positivo di nuovo alla cocaina

Tragedia a Pinarella di Cervia: Elisa Spadavecchia perde la vita in un incidente devastante, coinvolta da una ruspa. A riaccendere i riflettori è Lerry Gnoli, il 54enne alla guida, risultato positivo alla cocaina. Questo evento svela un trend inquietante: l'abuso di sostanze in situazioni di lavoro delicate. Quanto è importante garantire la sicurezza nei luoghi pubblici? La storia di Elisa ci spinge a riflettere su valori fondamentali come responsabilità e prevenzione.

Era positivo alla cocaina Lerry Gnoli, il 54enne che la mattina del 24 maggio sulla battigia di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, con la ruspa con la quale stava spianando. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia, Lerry Gnoli positivo (di nuovo) alla cocaina

Chi è Lerry Gnoli, l’uomo che ha travolto con la ruspa Elisa Spadavecchia. L’orribile scoperta

Lerry Gnoli è l’uomo al centro di una tragica vicenda a Pinarella di Cervia, dove ha travolto con una ruspa Elisa Spadavecchia, lasciando una scia di dolore e domande senza risposta.

Lerry Gnoli: «Elisa Spadavecchia è morta per colpa mia, ho fatto retromarcia e l'ho travolta. Me ne sono accorto dalle urla»

Si legge su msn.com: Lerry Gnoli è stato interrogato per quasi quattro ore in Procura a Ravenna oggi, venerdì 30 maggio. Si tratta del 54enne che sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia, ...