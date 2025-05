Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia Lerry Gnoli è positivo alla cocaina | Nessuno diceva nulla

Una tragedia che scuote l'estate italiana: Elisa Spadavecchia, una giovane donna, è stata uccisa in spiaggia da una ruspa guidata da Larry Gnoli, risultato positivo alla cocaina. Questa drammatica vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nei cantieri e sulle norme di controllo. È ora di riflettere su quanto sia fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutti. La vita di Elisa ci ricorda l'urgenza di fare di più.

Larry Gnoli positivo alla cocaina: ha confessato la responsabilità per la morte di Elisa Spadavecchia. Era senza patente e senza autorizzazione.

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia mentre prendeva il sole. Il sindaco: «Lavori abusivi non autorizzati»

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

