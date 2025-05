Elezioni in Polonia Bruxelles con il fiato sospeso Cosa c’è da sapere

Elezioni in Polonia: il futuro dell’Europa è appeso a un filo! Domani, il ballottaggio tra Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia, e il nazionalista Kar, rappresenta una scelta cruciale per il paese e l'Unione Europea. In un contesto globale in cui i valori democratici sono messi alla prova, l'esito di queste elezioni potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo. Resta con noi, il destino di un’intera nazione è in gioco!

Roma, 31 maggio 2025 – La Polonia va al voto in quello che è non solo l’ennesimo referendum sull’Unione Europea, ma anche sul suo stesso futuro. Domani, infatti, si tiene il ballottaggio per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Da una parte c’è il sindaco di Varsavia, il filo europeo Rafal Trzaskowski, dall’altra storico nazionalista Karol Nawrocki, 42 anni, sulla carta indipendente ma di fatto espressione degli ultraconservatori di Diritto e Giustizia (PiS). Testa a testa. Di certo, non è un risultato che nessuna delle due parti può dare per scontato. Trzaskowski ha vinto il primo turno, ma con un margine molto stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni in Polonia, Bruxelles con il fiato sospeso. Cosa c’è da sapere

Domenica elezioni decisive per Romania, Polonia e Portogallo

Domenica 18 maggio, Romania, Polonia e Portogallo si preparano a vivere elezioni decisive. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede sfidarsi George Simion, leader di Aur, e l’indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest.

