Le recenti elezioni di Genova segnano un cambio di rotta: il centro-sinistra riconquista il Municipio, portando una ventata di novità in quartieri come Castelletto e Carignano, dove la richiesta di decoro urbano si fa sentire. Ma nei vicoli, la rabbia monta: “Troppi appartamenti per affitti brevi”. Questo è solo un segnale di come il dibattito sulla gestione del territorio stia crescendo, riflettendo un trend nazionale di attenzione verso la qualità della vita nelle città.

Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città.

Elezioni di Genova, il Centro-est torna a casa

Elezioni Municipi Genova 2025: centrosinistra vince in sette circoscrizioni su nove

