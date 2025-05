Elezioni comunali Schlein | Uniti si vince avanti così

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un messaggio chiaro: "Uniti si vince". Intervenuta ad Agorà, ha sottolineato come la riconquista di Genova rappresenti un simbolo di speranza per il centrosinistra. Questo trend di unità, che si sta affermando in tutta Italia, potrebbe segnare una svolta decisiva in vista delle prossime sfide politiche. La vera domanda è: riusciranno a mantenere questa sinergia? Il futuro è nelle loro mani

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è stata intervistata ad Agorà, trasmissione di Rai 3, e ha parlato della riconquista di Genova da parte del centrosinistra e dall'esito delle ultime elezioni comunali. L'unità del campo largo vista a Genova, e non solo, è la carta vincente per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Elezioni comunali, Schlein: "Uniti si vince, avanti così"

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

