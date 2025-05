El Loris l’è minga domà Lunanzio

Il Loris non è solo un talento, è il simbolo di un’epoca. Milano, capitale del teatro italiano con la Scala e il Piccolo, continua a sfornare artisti che lasciano il segno. Fabio Wolf e De Melz rappresentano l’avanguardia di questo palcoscenico ricco di storia. La loro arte non solo intrattiene, ma invita alla riflessione. Scoprire il loro lavoro è come aprire una finestra su un futuro creativo senza limiti. Non perdertelo!

e Fabio Wolf Tucc sann che el nost Milan l’è la capital del teater italian, cont i sò teater important in tutt’el mond, a comincià de la Scala e el Piccolo. Questa posizion dominant l’ha faa sì che i pussé grand attor drammatich a hinn passaa per forza de la nostra cittaa. De Melz l’è vun di attor pussé interessant del panorama contemporani: el Loris Fabiani, che la gent el cognoss oramai cont el nomm de Lunanzio, personagg comich inventaa de luu, che l’ha sbancaa la primma edizion de la famosa trasmission televisiva “LoL” e che g’ha daa ona gran notorietà su e giò del nost stival. L’ha scrivuu giò anca on liber per Mondadori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - El Loris l’è minga domà. Lunanzio

