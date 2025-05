Ekipe Orizzonte è l' ora della festa | sesto scudetto consecutivo il 25esimo della storia

La pallanuoto femminile italiana festeggia un trionfo senza precedenti: l'Ekipe Orizzonte conquista il suo sesto scudetto consecutivo, un traguardo che segna il 25esimo titolo della sua storia. Questo successo non solo celebra la forza di un team, ma evidenzia anche la crescita e la popolarità di uno sport che sta conquistando sempre più appassionati. Un’epoca d’oro per le atlete che, con grinta e determinazione, continuano a scrivere pagine indimentic

Alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, si è chiusa in festa la finale play-off scudetto della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile. L’Ekipe Orizzonte ha conquistato il titolo tricolore superando la SIS Roma per 7-5 nella decisiva gara 3, aggiudicandosi così la serie per 2-1. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ekipe Orizzonte, è l'ora della festa: sesto scudetto consecutivo, il 25esimo della storia

