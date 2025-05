Eiza González aveva fatto un’audizione per la Trilogia Sequel di Star Wars | Non avevo idea di cosa fosse

Eiza González, stella emergente di Hollywood, ha rivelato di aver fatto un'audizione per la Trilogia Sequel di Star Wars senza sapere cosa fosse. Questo episodio mette in luce quanto il mondo del cinema possa essere imprevedibile e affascinante. In un'epoca in cui le narrazioni sci-fi dominano il panorama culturale, l'idea che una talentuosa attrice potesse trovarsi nel bel mezzo di uno dei franchise più iconici senza comprenderne appieno il significato è davvero intrigante. Chissà quali

È stata nello spazio in Il problema dei 3 Corpi e nel futuro in Alita: L’Angelo della Battaglia, ma Eiza González è quasi finita in una galassia lontana lontana. Tuttavia, non si è resa conto del motivo del provino finché non ha incontrato J.J. Abrams di persona. L’attrice ha raccontato a Jesse Tyler Ferguson nel suo podcast “Dinner’s On Me” la sua esperienza di provino per un film misterioso che si è poi rivelato essere “ Star Wars: Il Risveglio della Forza “. All’epoca sconosciuta al di fuori del Messico e senza un agente, un addetto stampa o un manager, Eiza González si presentò al provino senza sapere di cosa si trattasse. 🔗 Leggi su Cinefilos.it