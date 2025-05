Ehud Olmert su Netanyahu e il suo Governo | Una banda criminale

Ehud Olmert, ex primo ministro israeliano, definisce il governo di Netanyahu una "banda criminale", suscitando un'ondata di polemiche che scuote le certezze della narrativa bellica israeliana. Queste parole, provenienti da un insider del sistema, mettono in discussione non solo la leadership attuale, ma anche l'intero assetto politico del paese. È un momento cruciale che invita a riflettere sulla direzione futura di Israele e sul suo ruolo nel panorama internazionale.

L’accusa non arriva da un attivista pacifista, né da un organismo internazionale sospettato di ostilità preconcetta verso Tel Aviv. A lanciare la denuncia, con parole che scuotono le fondamenta della retorica bellica israeliana, è l’ex primo ministro Ehud Olmert. Proprio lui, già protagonista dell’operazione “Piombo Fuso”, già membro di punta del Likud, oggi rompe il fronte dell’omertà politica israeliana e punta il dito: “ Sì, Israele sta commettendo crimini di guerra nella Striscia di Gaza”. Non si tratta di un’uscita estemporanea. Le dichiarazioni di Olmert, affidate alla penna di Haaretz e ribadite alla BBC, delineano un atto d’accusa sistemico contro la condotta del governo Netanyahu, definito senza esitazioni “una banda criminale” che ha gettato il Paese in una guerra “senza scopo, senza obiettivi, senza alcuna possibilità di successo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ehud Olmert su Netanyahu e il suo Governo: “Una banda criminale”.

Cerca Video su questo argomento: Ehud Olmert Netanyahu Suo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Olmert, Israele sta commettendo crimini di guerra; Israele, l’ex premier Olmert: “A Gaza crimini di guerra, per Netanyahu ormai è un conflitto privato”; Palestinesi assaltano magazzino alimentare dell'Onu. Netanyahu nega che a Gaza si muoia di fame - Netanyahu nega che i palestinesi stiano morendo di fame e dice che è “la menzogna del momento” (Video); L'ex premier Ehud Olmert: Israele sta commettendo crimini di guerra, Netanyahu è il peggior nemico del paese. 🔗Cosa riportano altre fonti

Israele, l’ex premier Olmert: “A Gaza crimini di guerra, per Netanyahu ormai è un conflitto privato”

Da repubblica.it: Intervista all'ex leader conservatore: “Queste operazioni non sono più legittime. Dietro ci sono solo gli interessi del primo ministro, che ordina di ...

L'ex premier Ehud Olmert ha denunciato che Israele sta commettendo crimini di guerra a Gaza

globalist.it scrive: L'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert ha dichiarato che Israele sta commettendo crimini di guerra nella Striscia di Gaza e che “migliaia di palestinesi innocenti stanno venendo uccisi, così come ...

L'ex premier Ehud Olmert: "Israele sta commettendo crimini di guerra, Netanyahu è il peggior nemico del paese"

Scrive informazione.it: L’ex premier israeliano ed ex sindaco di Gerusalemme Ehud Olmert, politico moderato-conservatore di primo piano in Israele, accusa apertamente Netanyahu e il suo governo di commettere crimini di guerr ...