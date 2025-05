Ecco tutti i consiglieri eletti Per la Giunta comunale si prevedono tempi brevi

La nuova era a Palazzo dei Priori inizia ora! I consiglieri comunali neoeletti hanno ricevuto la carica ufficiale, pronti a dare il via a un cambiamento atteso. In un contesto di rinnovamento politico, il sindaco Valter Stoppini ha dato l'input giusto, regalando simbolicamente una spilla con lo stemma del Comune. Un gesto che sottolinea l'importanza del lavoro di squadra per costruire il futuro della città . Restate sintonizzati!

Aspettando la Giunta - i tempi dovrebbero essere brevi - sono stati ufficialmente proclamati i neoeletti consiglieri comunali: a Palazzo dei Priori, ieri mattina, hanno ricevuto la notifica formale e incontrato il sindaco Valter Stoppini, che ha accolto tutti augurando buon lavoro e donando a ciascuno una spilla con lo stemma del Comune. "Siamo qui – ha sottolineato il primo cittadino – per fare tutti insieme il bene della comunità . Siamo un punto di riferimento per i cittadini e dobbiamo dare il buon esempio, lavorando a servizio della città nella massima collaborazione. Se ci saranno divergenze, dovremo sempre trovare un punto d'incontro, perché abbiamo tutti la responsabilità di costruire un futuro migliore per Assisi.

I consiglieri del Partito Democratico sollevano dubbi sull'ordinanza che impone il coprifuoco a bar e locali, ritenendola incoerente rispetto alla proposta dell'assessore Zaira Zamparelli di tenere i negozi aperti fino a tarda sera nei fine settimana estivi.

