Ecco l' aula all' aperto | taglio del nastro e grande emozione

Un'inaugurazione che segna un passo fondamentale verso una didattica innovativa: l’aula all’aperto della scuola media Canova è finalmente realtà! Questo spazio verde, immerso nella natura, non solo stimola la creatività degli studenti, ma risponde anche a un crescente trend nell'educazione: l’apprendimento all'aperto. Un modo per coniugare istruzione e benessere, favorendo un legame più profondo con l'ambiente. Prepariamoci a scoprire nuove frontiere dell'insegnamento!

È stata inaugurata ieri, 31 maggio, l'aula all'aperto della scuola media Canova. Uno spazio nell'erba, sotto gli alberi del parco dell'istituto scolastico, dove sarà possibile dal prossimo anno svolgere lezioni "creative", come disegno e musica, ma non solo. Una delle poche esperienze simili in.

Scrive padovaoggi.it: Ieri 31 maggio a Loreggia la cerimonia si è celebrata negli spazi della scuola media Canova. A fare gli onori di casa il sindaco Manuela Marangon che ha ricordato come è nato il progetto fino a giunge ...

