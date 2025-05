Ecco il pellegrinaggio tra Jesi e Loreto

Sabato 7 giugno, unisciti al pellegrinaggio tra Jesi e Loreto: un viaggio di fede che va oltre la semplice camminata. In un'epoca in cui sempre più persone cercano spiritualità e connessione, questo evento offre un'opportunità unica per ritrovare il significato della comunità . Durante il cammino, canti, preghiere e la lettura della bolla del Giubileo renderanno l'esperienza ancora più intensa. Non perdere questa occasione di festa e riflessione!

Durante il cammino, oltre a canti e preghiere, sarà letta la bolla di indizione del Giubileo ordinario in cui Papa Francesco ha scritto che "il pellegrinaggio esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare. Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita". Durante la pandemia, quando non è stato possibile camminare insieme, il Comitato promotore ha organizzato un incontro al Santuario delle Grazie.

