Ecco il Naturart Village Un polo multifunzionale tra natura cultura e gusto

Scopri il Naturart Village, un luogo dove natura, cultura e gusto si fondono in un'unica esperienza! Dopo anni di sogni e impegno, è nato un polo multifunzionale che celebra la bellezza del vivere sostenibile. Questo progetto non è solo una meta, ma un esempio di come l'eco-sostenibilità stia diventando una priorità per molti. Preparati a lasciarti stupire da eventi, mostre e sapori autentici: la festa è appena cominciata!

Un lungo parlare, in famiglia, e un lungo scrivere, sulla stampa. Infine, tanti sforzi e qualche anno dopo, il taglio del nastro. Non senza la commozione di chi si lascia andare alle lacrime. Succede così, probabilmente, quando si vede la fine di un percorso inseguito a lungo. È il giorno della festa per il Naturart Village, la nuova casa-showroom Giorgio Tesi Group che si è presentata in anteprima ieri ad amici e istituzioni a segnare l’inizio di una nuova storia per l’azienda pistoiese. Uno spazio-vetrina per le produzioni verdi a marchio Tesi con area congressi nella serra alla sinistra dell’ingresso principale, un’area food nella serra comunicante pronta a rispondere alle richieste che vanno dalla colazione al post cena (dalle 6 del mattino alla mezzanotte, sette giorni su sette) e tutto intorno uno spazio "effetto wow" che raccoglie un roseto con oltre 600 varietà di rose, un museo dei bonsai e un’area giochi più spazi seduta all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco il Naturart Village . Un polo multifunzionale tra natura, cultura e gusto

Cerca Video su questo argomento: Naturart Village Polo Multifunzionale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ecco il Naturart Village . Un polo multifunzionale tra natura, cultura e gusto; A PISTOIA NASCE IL “NATURART VILLAGE”, POLO MULTIFUNZIONALE D’ECCELLENZA TRA NATURA, CULTURA E GUSTO; Apre a Pistoia il Naturart Village: oasi urbana tra eventi culturali e food; Naturart Village. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ecco il Naturart Village . Un polo multifunzionale tra natura, cultura e gusto

Da lanazione.it: Ieri inaugurazione in grande stile per la casa-showroom di Giorgio Tesi Group. Esposizioni green, eccellenze enogastromiche e tanti spazi aperti alla città. Tesi: "Grazie a tutti coloro che l’hanno re ...

Apre a Pistoia il Naturart Village: oasi urbana tra eventi culturali e food

Riporta intoscana.it: Nasce il polo multifunzionale realizzato da Giorgio Tesi Group, azienda leader nel florovivaismo a livello europeo ...

Un’oasi verde in città: domani apre Naturart Village, polo d’eccellenza che unisce natura, cultura e gusto

Lo riporta valdinievoleoggi.it: Una grande oasi urbana che fonde natura, cultura e innovazione. Da oggi in Toscana batte un nuovo cuore verde: si tratta del Naturart Village, polo multifunzionale realizzato da Giorgio Tesi Group, az ...