Ebrei vietati in Puglia l' ultima del Califfo Emiliano | è bufera

Un'onda di polemiche si abbatte sulla Puglia, con Michele Emiliano che alza il sipario su una controversa decisione: interrompere i rapporti commerciali con Israele. Un gesto che s'inscrive nel crescente dibattito internazionale sui diritti umani e le politiche di boicottaggio. Ma oltre la bufera politica, emerge un interrogativo cruciale: quali saranno le ripercussioni per l’economia pugliese? Scoprilo e lasciati coinvolgere dalla questione!

All'ultima curva, spunta Michele Emiliano. Con la sua solita imponente falcata, «stavolta li lascio tutti alle spalle». E fu così che il gladiatore della Puglia si aggiudicò la kefiah d'oro: l'impavido amministratore che dice stop ai rapporti commerciali con Israele. Uno sprint in cui il Governatore fa terra bruciata intorno ad altri titolatissimi contendenti: la segretaria del suo partito, Elly Schlein, il suo conterraneo del M5S, Giuseppe Conte, e persino il duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che pure potevano vantare uno sterminato curriculum pro Pal. Per di più, Michele Emiliano prevale con la creatività: naturalmente, non è compito di una Regione determinare la bilancia commerciale con uno Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it