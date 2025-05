E-Work ufficializza Alice Cappellotto per la stagione di basket femminile in serie A2

E-work dà il benvenuto ad Alice Cappellotto, un talento promettente che si unisce alla squadra di basket femminile in Serie A2! Con soli 20 anni, la playmaker rappresenta una nuova generazione di atlete pronte a scrivere la storia. Questo è solo l'inizio: altre conferme come Emilie Brzonova e Sofia Milanovic stanno per arrivare. La carica giovanile e il talento femminile sono in crescita, prepariamoci a una stagione avvincente!

Arriva la prima ufficializzazione in casa E-Work. La società ha comunicato che la 20enne playmaker Alice Cappellotto farà parte della squadra che nella prossima stagione giocherà in serie A2 e sarà soltanto la prima di tante conferme. A breve arriveranno anche quelle della guardia Emilie Brzonova (2006), dell’ala Sofia Milanovic (2010) e della pivot Elena Ciuffoli (2006). I volti nuovi saranno invece quelli della guardia Martina Guzzoni (2006) nella scorsa stagione a La Spezia, dell’alapivot cervese Alice Nori (1993, ex Sanga Milano) e della bulgara Ilyana Georgieva (2003 ex Livorno), già a Faenza nella stagione 202223: tutte e tre le giocatrici hanno giocato in A2 nello scorso campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E-Work ufficializza Alice Cappellotto per la stagione di basket femminile in serie A2

