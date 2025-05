È vero che il cancro in futuro si trasmetterà come un virus? L’oncologo Porta risponde a Fanpage it

Un'affermazione sconvolgente quella di David Quammen: il cancro potrebbe, in futuro, comportarsi come un virus. Ma cosa significa davvero? L'oncologo Prof. Camillo Porta ci svela i retroscena di questa teoria allarmante e le implicazioni che potrebbero cambiare il nostro approccio alla salute. In un'epoca in cui la scienza avanza a passi da gigante, è fondamentale restare informati e pronti a adattarci. Scopri di più su questa affascinante discussione!

David Quammen, il celebre divulgatore scientifico autore di Spillover, ha affermato che in futuro i tumori potrebbero essere trasmessi da persona a persona come i virus. Per comprendere la fondatezza di questa inquietante previsione abbiamo contattato l'oncologo Prof. Camillo Porta. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - È vero che il cancro in futuro si trasmetterà come un virus? L’oncologo Porta risponde a Fanpage.it

“Il cancro si può già trasmettere come un virus tra animali e in futuro potrebbe succedere anche tra gli uomini”: l’ultima teoria di David Quammen, autore di Spillover

Secondo l’autore David Quammen, il cancro potrebbe già essere trasmissibile come un virus tra gli animali e, in futuro, potrebbe arrivare a infettare anche gli esseri umani.

