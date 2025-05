È sparita dopo l’omicidio | spunta un nuovo nodo nel giallo di Garlasco

Il giallo di Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo intrigante: dopo quasi diciassette anni, spunta un dettaglio inaspettato legato all'omicidio di Chiara Poggi. Questo caso, simbolo di una giustizia che fatica a chiudere i conti, riflette una crescente attenzione per le riaperture di indagini su delitti irrisolti. La Procura generale di Milano ha deciso di fare un passo decisivo, un nodo da sciogliere che riaccende l'interesse

– A distanza di quasi diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a suscitare interesse e a rivelare dettagli finora inesplorati. Recentemente, la Procura generale di Milano ha deciso di presentare un ricorso in Cassazione contro la semilibertà concessa ad Alberto Stasi, portando alla luce nuovi elementi e controversie mai completamente risolte. Leggi anche: Lutto per l’Inter, la triste notizia a poche ore dalla finale Leggi anche: Caso Resinovich, la cugina Silvia sul marito Visintin: “Comportamenti sospetti” . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È sparita dopo l’omicidio”: spunta un nuovo nodo nel giallo di Garlasco

Garlasco, ritrovato martello nel canale di Tromello, vicino all'abitazione delle gemelle Cappa, la possibile arma del delitto sparita da casa Poggi 18 anni fa

Un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi: un martello, possibile arma del delitto, è stato rinvenuto nel canale di Tromello, vicino all'abitazione delle gemelle Cappa.

Chiara Poggi, la borsa sparita dopo l'omicidio: «Rubata in uno strano furto»

Chiara Poggi, la borsetta sparita dopo l'omicidio: «Rubata in un misterioso furto». L'impronta 33 fu già analizzata nel 2007

Omicidio Chiara Poggi, spunta il nome di una terza persona mai coinvolta prima nell’inchiesta

Secondo vanityfair.it: C’è un nuovo nome, il terzo, sul tavolo degli inquirenti che indagano sull’omicidio di Chiara Poggi ... il 37enne nuovo indagato dopo la riapertura del caso. Una richiesta che avrebbe ...