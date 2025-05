E Romagna VP Regione Colla a certificazione Tecnopolo DAMA

Il Tecnopolo DAMA in Romagna ha conquistato una certificazione internazionale di sostenibilità, dimostrando come innovazione e ambiente possano andare di pari passo. Questo traguardo non solo eleva la reputazione della regione, ma si inserisce in un trend crescente verso l'efficienza energetica e la responsabilità ecologica. Un esempio concreto di come il futuro possa essere sostenibile e competitivo, per un'Italia sempre più green!

Roma, 31 mag. - "Siamo oggi al Tecnopolo DAMA, il più grande tecnopolo europeo. Mi fa molto piacere poter annunciare, grazie al ruolo di GBC Italia e AIRIS, il conseguimento di una certificazione internazionale di sostenibilità. Un luogo simile necessitava di una reputazione orientata all'efficienza nell'uso dell'acqua e dell'energia, nonché alla sicurezza sismica. Si tratta di un'operazione di grande qualità: poter affermare la piena autonomia nei sistemi di sostenibilità valorizza ulteriormente uno dei principali poli tecnologici al mondo". Lo ha detto Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo all'evento "Innovazione e sostenibilità: come DAMA coniuga tecnologia, ricerca e impatto positivo sull'ambiente", promosso da GBC Italia e AIRIS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E. Romagna, VP Regione Colla a certificazione Tecnopolo DAMA

