È morto Ronald Fenty padre di Rihanna | aveva 70 anni

La notizia della scomparsa di Ronald Fenty, padre di Rihanna, segna un momento di grande tristezza non solo per la famiglia, ma anche per i fan della star mondiale. La sua vita e quella della figlia sono state intrecciate in un viaggio di successo e sfide. Questo evento ci ricorda quanto sia importante apprezzare i legami familiari, soprattutto in un'era in cui il mondo della musica sembra sempre più distante dalla realtà quotidiana.

È scomparso a Los Angeles in seguito a una breve malattia Ronald Fenty, il padre della popstar Rihanna. L’uomo aveva 70 anni. Il decesso risalirebbe alle prime ore di oggi, sabato 31 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - È morto Ronald Fenty, padre di Rihanna: aveva 70 anni

