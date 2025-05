È morto Ernesto Pellegrini presidente dell' Inter dei tedeschi Suo lo scudetto dei record

È scomparso Ernesto Pellegrini, l'icona nerazzurra che ha guidato l'Inter verso uno scudetto indimenticabile. A 84 anni, il suo lascito va oltre il calcio: imprenditore innovativo, ha rivoluzionato il settore della ristorazione. La sua morte segna la fine di un'era, proprio mentre l'Inter si prepara a una nuova sfida. Un momento di riflessione per i tifosi, chiamati a ricordare un presidente che ha fatto la storia.

È morto a Milano Ernesto Pellegrini. Aveva 84 anni. Imprenditore di successo nel campo dei ticket per la ristorazione, il suo nome è legato soprattutto all'Inter, di cui è stato presidente per 11 anni. Fatale un'infezione polmonare. La notizia del decesso è arrivata nel giorno in cui l'Inter. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - È morto Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dei tedeschi. Suo lo "scudetto dei record"

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

