È morto Ernesto Pellegrini presidente dell’Inter dei record | Segno indelebile nella nostra storia

È con profondo rispetto che ricordiamo Ernesto Pellegrini, il presidente che ha scritto pagine indimenticabili nella storia dell'Inter. A 84 anni, la sua eredità vive nei cuori dei tifosi e negli annali del calcio italiano. Sotto la sua guida, l’Inter ha riscoperto il sapore della vittoria, trasformando la nostalgia in un nuovo sogno europeo. Un uomo che ha dimostrato come il coraggio e la passione possano dare vita a un'epoca d'oro.

È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, noto imprenditore della ristorazione e ancor più noto perché artefice dell’Inter dei record. Quella dello scudetto e della Supercoppa italiana 1989, a braccetto con Giovanni Trapattoni. Quella delle due coppe Uefa tra il 1991 e il 1994, riaprendo un ciclo di vittore in Europa che si era chiuso ventisei anni prima. Fu lui a compiere il «grande tradimento» della famiglia Agnelli: gestiva tutte le mense della Fiat ma decise, appunto, di investire la sua fortuna sugli acerrimi rivali dell’Inter nel 1984. Tanto da meritarsi l’acre battuta che Gianni Agnelli rivolse a Giampiero Boniperti: «Hai sentito chi ha preso l’Inter? Il nostro cuoco». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - È morto Ernesto Pellegrini, presidente dell’Inter dei record: «Segno indelebile nella nostra storia»

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

