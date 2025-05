È morto Ernesto Pellegrini | l’Inter ricorda il suo storico presidente

È con profonda tristezza che l'Inter ricorda Ernesto Pellegrini, il presidente che ha scritto pagine indimenticabili della sua storia. La sua scomparsa, avvenuta proprio nel giorno della finale di Champions League, ci ricorda quanto il calcio possa unire e commuovere. Pellegrini non è stato solo un leader, ma un visionario che ha tracciato la rotta verso successi memorabili. Un eroe del calcio, il cui spirito vive nel cuore dei tifosi.

È morto nel giorno della finale di Champions League lo storico ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini. Il ricordo di un uomo che ha segnato la storia del club. RICORDO – L’ Inter ha comunicato in questo modo l’accaduto a poche ore dalla finale: « Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari. Rilevò la società da Fraizzoli, con una stretta di mano, diventando il diciassettesimo presidente della storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - È morto Ernesto Pellegrini: l’Inter ricorda il suo storico presidente

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

