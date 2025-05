È morto Erneso Pellegrini presidente dell’Inter dei record | Segno indelebile nella nostra storia

È scomparso a 84 anni Ernesto Pellegrini, il presidente che ha scritto pagine indimenticabili della storia dell'Inter. Sotto la sua guida, la squadra ha conquistato scudetti, Supercoppe e Coppe UEFA, riportando il club ai vertici del calcio europeo. La sua visione imprenditoriale ha lasciato un segno indelebile, dimostrando come passione e strategia possano trasformare il sogno in realtà. Un esempio per le nuove generazioni di leader sportivi.

È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, noto imprenditore della ristorazione e ancor più noto perché artefice dell’Inter dei record. Quella dello scudetto e della Supercoppa italiana 1989, a braccetto con Giovanni Trapattoni. Quella delle due coppe Uefa tra il 1991 e il 1994, riaprendo un ciclo di vittore in Europa che si era chiuso ventisei anni prima. Fu lui a compiere il «grande tradimento» della famiglia Agnelli: gestiva tutte le mense della Fiat ma decise, appunto, di investire la sua fortuna sugli acerrimi rivali dell’Inter nel 1984. Tanto da meritarsi l’acre battuta che Gianni Agnelli rivolse a Giampiero Boniperti: «Hai sentito chi ha preso l’Inter? Il nostro cuoco». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - È morto Erneso Pellegrini, presidente dell’Inter dei record: «Segno indelebile nella nostra storia»

