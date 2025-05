E’ morto Andrea Bulgarella una vita tra mattone e calcio

È scomparso Andrea Bulgarella, un imprenditore che ha costruito sogni tra mattoni e palloni. Dalla sua Sicilia a Pisa, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell’edilizia e del calcio, ricoprendo ruoli chiave in squadre simbolo della Toscana. La sua vita rappresenta la fusione tra passione sportiva e imprenditorialità, un trend che sempre più unisce il business e lo sport. Un esempio di come anche un singolo individuo possa influenzare un'intera comunità.

Pisa, 31 maggio 2025 – E’ morto Andrea Bulgarella, imprenditore edile specializzato in struttre alberghiere (in Toscana a Pisa, Viareggio, Livorno). Il suo nome è legato anche al calcio: già presidente del Trapani, poi per pochi mesi socio di maggioranza del Pisa e infine, di recente, presidente della Lucchese. Originario della Sicilia, nato nel piccolo comune di Valderice in provincia di Trapani, Bulgarella aveva spostato la sua attività a Pisa. Una decina di anni fa era finito al centro di una vicenda giudiziaria con pesanti ipotesi di reato (si ipotizzava un riciclaggio di denaro a favore di Cosa Nostra) ma Bulgarella è sempre uscito pulito da questi procedimenti: in quel caso fu la stessa procura antimafia fiorentina a chiedere l’archiviazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Andrea Bulgarella, una vita tra mattone e calcio

