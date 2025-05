È lui è morto Il finale più tragico per Fabio trovato senza vita dopo le ricerche

Un'altra vita spezzata dalla montagna: Fabio, 28 anni, è stato trovato senza vita dopo una disperata ricerca sull'Ortles, simbolo di bellezza e pericolo dell'Alto Adige. Questo tragico evento mette in luce l'importanza della sicurezza in montagna, soprattutto in un periodo in cui le condizioni climatiche sono sempre più imprevedibili. Un monito per tutti gli amanti della natura: rispettare la montagna è fondamentale per tornare a casa.

Un’altra tragedia della montagna ha colpito l’Alto Adige, in un fine maggio che ha visto condizioni climatiche particolarmente instabili e pericolose. Questa volta, a perdere la vita è stato un giovane di soli 28 anni, il cui corpo è stato ritrovato dopo ore di intense ricerche sull’Ortles, una delle vette più suggestive ma anche più insidiose del gruppo Ortles-Cevedale. L’allarme era stato lanciato nella giornata di venerdì 30 maggio, ma soltanto oggi, sabato 31, è arrivata la conferma del decesso. La vittima è Fabio Trevisan, appassionato alpinista originario di Laives, in provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

