È la Fiera più lunga | oggi parte la ‘tre giorni’

Oggi inizia la Fiera Antiquaria di Arezzo, un evento che celebra 57 anni di storia e cultura! Questa edizione speciale si estende per un lungo weekend, fino a lunedì 2 giugno, e promette di stupire con eleganza e stile. Ritorna anche il fascino dei Dandy Days, un richiamo alla bellezza vintage che si sposa perfettamente con la riscoperta del passato nel nostro presente. Non perderti l'occasione di vivere la magia dell'antiquariato!

La Fiera Antiquaria compie 57 anni e per l'occasione si regala un lungo weekend di festeggiamenti che andrà avanti fino a lunedì 2 giugno. Un'edizione straordinaria su tre giorni che parte oggi tra eleganza e stile e il ritorno tra le altre cose dei Dandy Days. Ma la manifestazione che dal 1968 ogni mese in Piazza Grande e nelle vie del centro storico offre il meglio di antiquariato e modernariato grazie a centinaia di espositori tra oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo, ha in serbo molto di più. Ricchissimo il calendario delle collaterali all'insegna di arte, musica e bellezza.

Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera

Oggi alla fiera di Cesena, Sicim presenta un'importante iniziativa sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 14, otto stand offriranno attività interattive e informative, consentendo ai partecipanti di acquisire conoscenze e pratiche fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

