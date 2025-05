E’ già emergenza caldo prevista pre-allerta in 9 città

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma il caldo torrido è già in agguato, con pre-allerta in 9 città italiane. Questo anticipato assalto dell’anticiclone ci ricorda quanto siano cruciali la preparazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Con temperature in rialzo, è fondamentale proteggere la salute e rimanere informati. Curioso di scoprire come affrontare queste ondate di calore? Scopri strategie e consigli per vivere al meglio la stagione!

(Adnkronos) – L'estate deve ancora arrivare ma il caldo potrebbe diventare già un'emergenza in un quadro meteo dominato dall'anticiclone. La colonnina di mercurio sale in diverse città italiane, specie al Centro-Nord. A rilevarlo è il bollettino delle ondate di calore che il ministero della Salute ha ripreso in questi giorni ad aggiornare e che comincia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - E’ già emergenza caldo, prevista pre-allerta in 9 città

Caldo afoso nelle città italiane: come difendersi e quali condizionatori scegliere

L'estate italiana si fa sempre più calda e afosa, rendendo difficile vivere nelle città. Il caldo intenso può rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani e bambini.

