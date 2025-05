È Emiliano contro tutti i suoi alleati | Il M5s mi deve molto Vendola sia leale come noi

Michele Emiliano si trova a combattere una battaglia interna, piuttosto che contro un avversario esterno. In un momento in cui il centrodestra cerca di consolidare la propria forza, il governatore del Pd lancia un appello alla lealtà tra alleati, evidenziando come le divisioni interne possano minare la fiducia anche tra storici compagni di viaggio come Vendola. Riuscirà Emiliano a tenere uniti i ranghi? La politica è sempre più un campo di battaglia, anche dentro le

In assenza ancora di un rivale esterno, il candidato governatore del centrodestra, Michele Emiliano i?nemici? li cerca in casa. E il palco dell?assemblea regionale del Pd è.

U guvernatore Emiliano contr'à u guvernu Netanyahu

Da notizie.it: Il governatore pugliese Michele Emiliano ha lanciato un appello forte e chiaro, esprimendo la sua profonda preoccupazione per la situazione in Palestina. A causa di quello che definisce un vero e prop ...

Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: “La politica estera la fa il governo, non le Regioni”

Lo riporta bari.repubblica.it: La bacchettata all’indomani dell’invito del governatore a dipendenti e dirigenti della Regione a sospendere ogni relazione con Israele. Scelta condivisa da ...

Il personaggio/Michele che abbraccia tutto (e tutti): la vittoria solitaria del populista soft

Scrive quotidianodipuglia.it: Emiliano ha vinto provando a essere tutto e il suo contrario ... ma da Bari ha continuato a sparare a palle incatenate contro un po’ tutti, con l’inconfessabile piacere di bombardare ...