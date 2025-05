È così umiliante ragazza costretta a struccarsi per prendere l’aereo | il viso era troppo diverso da quello nel documento – Video

Un video che ha scatenato polemiche online: una ragazza costretta a struccarsi per imbarcarsi su un volo, poiché il suo viso appariva “troppo diverso” rispetto al documento. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: l'identità e l'immagine personale nel mondo post-pandemia. In un'epoca in cui ci si sforza di esprimere autenticità, quanto è giusto sacrificare la propria libertà per rispettare rigide normative? Una riflessione che invita a ricons

Sta facendo il giro del web il video in cui una ragazza viene costretta a struccarsi per prendere un aereo. Secondo la sicurezza dell’aeroporto, infatti, il suo volto era “ troppo diverso ” rispetto a quello della foto presente sul documento di identità. Il fatto è avvenuto in Cina: la giovane donna avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo per Shanghai ma non è stata riconosciuta dallo scanner facciale. I commenti sotto al video sono, in gran parte, a sostegno della giovane e definiscono “ umiliante ” il trattamento ricevuto dalla sicurezza. In molti, poi, si chiedono se il problema sia o meno uguale nel caso del “face id” che permette lo sblocco dei telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È così umiliante”, ragazza costretta a struccarsi per prendere l’aereo: il viso era troppo diverso da quello nel documento – Video

Si spoglia davanti a una ragazza e la insegue: lei chiede aiuto, lui va fuori di sé. La polizia costretta a usare il taser

Un giovane di 19 anni originario del Gambia è stato arrestato dopo aver fatto una scena tumultuosa in pieno giorno, spogliandosi davanti a una donna e successivamente inseguendola.