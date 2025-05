Duomo di Milano l’origine delle guglie in marmo rosa e come vengono sostituite

Il Duomo di Milano, icona senza tempo, nasconde una storia di continua rinascita. Le guglie, in marmo rosa, non sono solo un capolavoro d’arte, ma un esempio di manutenzione che resiste alle insidie del clima e dell'inquinamento. Ogni sostituzione, effettuata con materiali provenienti dallo stesso sito estrattivo, racconta l’impegno per preservare la bellezza storica di Milano. Scopri come tradizione e innovazione si intrecciano in questo simbolo indiscusso.

Il Duomo di Milano, con la sua Madonnina e le sue guglie, simbolo della metropoli, appare immutabile da circa 7 secoli. Invece non è così. Le guglie, deteriorate e rese friabili dal freddo e negli ultimi decenni anche dall’inquinamento, vengono periodicamente sostituite. E, per farlo, si usa ancora lo stesso sito estrattivo del marmo, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, che è stato in concessione per secoli, e lo è ancora oggi, alla Veneranda Fabbrica del Duomo. Quando una guglia, dunque, mostra i segni del tempo, perdendo il segno delle sue linee scultoree, e rischia qualche potenziale cedimento, la Fabbrica si occupa di far estrarre il marmo necessario, di farlo scolpire e infine di procedere con la sostituzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Duomo di Milano, l’origine delle guglie in marmo rosa e come vengono sostituite

Si potrà (di nuovo) ammirare il tramonto fra le guglie del Duomo

A partire da mercoledì 4 giugno 2025, le Terrazze del Duomo di Milano riaprono al pubblico per suggestive aperture serali, offrendo l’opportunità di ammirare il tramonto tra le guglie.

