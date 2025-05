Due settimane di musica al Festival delle Colline 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile al Festival delle Colline 2025! Dal 4 al 18 luglio, la musica d’autore risuonerà in luoghi da sogno come la Villa Medicea di Poggio a Caiano. Questo evento non è solo un festival, ma un vero e proprio viaggio culturale che celebra l'arte e la bellezza del nostro territorio. Scopri artisti emergenti e nomi illustri, immerso in atmosfere incantevoli. Non perdere l’occasione di vivere la magia!

POGGIO A CAIANO (PO) – Torna anche quest’estate il Festival delle Colline, giunto alla sua 46ª edizione, con un programma ricco di appuntamenti che celebrano la musica d’autore in location di grande fascino. Dal 4 al 18 luglio, la manifestazione animerà alcune delle più belle cornici artistiche e naturali della zona, tra cui la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Rocca di Carmignano, la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini a Prato e, per la prima volta, la Chiesa di Santa Cristina in Pilli, sempre a Poggio a Caiano. Il cartellone propone artisti di spessore e progetti variegati: dal ritorno di Umberto Palazzo e il progetto Il Santo Niente, alla voce intensa del cantautore statunitense Joseph Arthur. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival

Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

Cerca Video su questo argomento: Due Settimane Musica Festival Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Alba Music Festival : Due soli e un universo > Musica & Nightlife in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Villa Lazzaroni Summer Festival; Festival della Montagna Fiorentina; Due settimane di musica al Festival delle Colline 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Due settimane di musica al Festival delle Colline 2025

Lo riporta msn.com: POGGIO A CAIANO (PO) - Torna anche quest’estate il Festival delle Colline, giunto alla sua 46ª edizione, con un programma ricco di appuntamenti che celebrano la musica d’autore in location di grande f ...

Due settimane di musica a Poggibonsi con HB Music Farm

Riporta radiosienatv.it: Due settimane di musica per le vie di Poggibonsi con gli allievi della Scuola Pubblica di Musica di HB Music Farm. Da lunedì 26 maggio prenderà il via la kermesse di fine anno scolastico. Sarà l’occas ...

Salis, due settimane per nuova giunta. Sarà squadra fortissima

Si legge su msn.com: (ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "La nuova giunta? Lo diremo tutti insieme quando avremo completato la squadra. Mi sono presa almeno due settimane. Vogliamo fare la squadra più forte possibile. Non chiedetem ...