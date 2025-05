Due scuole casertane premiate come Custodi della biodiversità

Due scuole casertane si sono distinte come custodi della biodiversità, ricevendo un importante riconoscimento nell’Aula consiliare del Consiglio regionale della Campania. Questa premiazione sottolinea l'impegno sempre crescente delle istituzioni educative verso la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, un tema cruciale in un'epoca in cui la biodiversità è minacciata. Un segnale forte: il futuro è nelle mani delle nuove generazioni, pronte a rispondere alle sfide ecologiche del nostro tempo!

È stata una giornata di orgoglio per le scuole casertane, quella che si è svolta nell'Aula consiliare del Consiglio regionale della Campania a Napoli. In occasione della cerimonia di premiazione promossa dall'Osservatorio per la Geo biodiversità, due istituti della provincia di Caserta sono stati.

