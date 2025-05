Due poliziotti americani sono stati sospesi e indagati per il rapimento e le torture ai danni di Carturan

Due poliziotti di New York, tra cui un agente della sicurezza del sindaco, sono stati sospesi per presunti legami con il rapimento e le torture di Michael Valentino Teofrasto Carturan. Questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla brutalità della polizia e sull'abuso di potere negli Stati Uniti. In un momento in cui i diritti civili sono al centro del dibattito pubblico, l’attenzione su questo scandalo potrebbe segnare una svolta cruciale. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

Due detective del dipartimento di polizia di New York, tra cui un agente assegnato alla sicurezza personale del sindaco Eric Adams, sono stati sospesi e risultano indagati per presunti legami con il sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, un cittadino italiano di 28 anni, investitore. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Due poliziotti americani sono stati sospesi e indagati per il rapimento e le torture ai danni di Carturan

New York, due poliziotti indagati per il sequestro del trader italiano di criptovalute

Scrive msn.com: Si infittisce il mistero del sequestro di Michael Carturan, trader di criptovalute. I due agenti sono stati temporaneamente sospesi ...

Italiano sequestrato e torturato a New York, due poliziotti indagati

Lo riporta tg24.sky.it: Uno dei due agenti avrebbe guidato il milionario italiano di Bitcoin, Michael Valentino Teofrasto Carturan, dall'aeroporto a una lussuosa casa di SoHo, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero ...