Due operai feriti in cantiere | uno è grave all' ospedale Civile

Sabato mattina, un cantiere di biogas a Coccaglio si è trasformato in scena di paura: due operai, di 41 e 55 anni, sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Questo tragico incidente riporta l'attenzione sui rischi del settore, in crescita grazie alla transizione energetica verso fonti rinnovabili. È fondamentale riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, perché ogni vita conta. Rimanete informati: la sicurezza non è un optional!

Sabato mattina, in un cantiere all'interno di un impianto di biogas a Coccaglio, due operai di 41 e 55 anni sono rimasti feriti durante i lavori per la costruzione di una vasca destinata alla produzione del gas naturale. L'allarme è scattato intorno alle 8.10. Stando alle prime informazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Due operai feriti in cantiere: uno è grave all'ospedale Civile

Furgone si scontra con un’auto e travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale

Venerdì pomeriggio a Fombio, in provincia di Lodi, un incidente stradale ha coinvolto un furgone e un'auto, culminando in un tragico scontro che ha travolto due operai impegnati sulla carreggiata.

Coccaglio: incidente nel cantiere per la vasca del biometano, feriti due operai

Secondo msn.com: L’allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto gli operatori del 118, l’elicottero del pronto soccorso, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats. Accertamenti in corso sulla dinamica ...

Coccaglio, incidente in un cantiere di biometano: due operai feriti

Segnala giornaledibrescia.it: È successo poco dopo le 8 nelle campagne del comune franciacortino. Operatori di Ats, Vigili del fuoco e personale del 118 sul posto ...

Crolla il solaio durante i lavori nell'ex convento, feriti due operai: cantiere sotto sequestro per svolgere le indagini

Come scrive ilgazzettino.it: PADOVA - Un fascicolo aperto (ma al momento senza un titolo di reato né indagati), le indagini commissionate allo Spisal e il sequestro del cantiere. Queste le prime mosse del ...