Due OdG di Padovani nel Decreto Sicurezza | Proteggere chi lavora per la collettività

Il nuovo Decreto Sicurezza, approvato dalla Camera, segna un passo significativo verso la protezione di chi lavora per la collettività. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, i due ordini del giorno dei parlamentari padovani pongono l'accento sull’importanza di tutelare i professionisti impegnati nel sociale. Questa mossa potrebbe rappresentare un cambio di rotta nella gestione delle crisi urbane, riflettendo un trend di maggiore attenzione verso il benessere della comunità. Non perdere i dettagli!

È arrivato giovedì il primo "Si" della Camera dei Deputati al Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni, al termine di accese polemiche soprattutto per quanto riguarda le norme relative alle proteste, alla cannabis light, alle occupazioni abusive e le detenute madri. Decreto che ha visto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Due OdG di Padovani nel Decreto Sicurezza: «Proteggere chi lavora per la collettività»

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

"Incostituzionale il decreto sicurezza". Due avvocati sollevano l’eccezione

Segnala msn.com: in un processo per direttissima a carico di due arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il decreto, infatti, ha introdotto una nuova aggravante se "il fatto è commesso nei confronti di un ...