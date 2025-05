Due neonati gemelli hanno bisogno di cure urgenti | portati da Napoli a Milano con un volo dell’Aeronautica

Due neonati gemelli in condizioni critiche sono stati trasportati urgentemente da Napoli a Milano grazie a un volo dell'Aeronautica Militare. Questa operazione non solo evidenzia l'efficienza dei servizi di emergenza italiani, ma riporta alla luce l'importanza della solidarietà e della prontezza in situazioni critiche. In un momento in cui la sanità è sotto pressione, gesti come questi ci ricordano che ogni vita conta e che la cooperazione può fare la differenza.

I due bambini, gemelli, ricoverati al Policlinico Vanvitelli di Napoli, sono stati portati all'ospedale Buzzi di Milano con un volo dell'Aeronautica Militare partito da Pisa.

