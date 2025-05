Due mesi fa l’omicidio di Sara Campanella il cugino | “Mi ha insegnato che la sensibilità è intelligenza

Due mesi fa, la tragica morte di Sara Campanella ha scosso profondamente la comunità di Messina. Il cugino ricorda le sue parole: "La sensibilità è intelligenza". In un'epoca in cui il dialogo e l'empatia sono più necessari che mai, questa affermazione ci invita a riflettere sul valore delle emozioni. La storia di Sara diventa un potente simbolo per combattere la violenza e promuovere relazioni sane tra giovani.

Due mesi fa Sara Campanella, studentessa 22enne iscritta all'Università di Messina, veniva uccisa dal compagno di corso Stefano Argentino. Il cugino la ricorda a Fanpage.it: "Mi ha insegnato che la sensibilità è una forma di intelligenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Due mesi fa l’omicidio di Sara Campanella, il cugino: “Mi ha insegnato che la sensibilità è intelligenza”

Incredibile: Napoli-Baiano sarà ferma per 4 mesi la linea della Circumvesuviana

I pendolari della Circumvesuviana sono colpiti da una brutta notizia: la linea Napoli-Baiano sarà interrotta per quattro mesi, dal 21 maggio al 30 settembre 2025, a causa di lavori urgenti.

Cerca Video su questo argomento: Due Mesi Fa L8217omicidio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scomparsa due mesi fa dopo passeggiata, indagate per omicidio le figlie

Scrive rainews.it: Svolta nel caso di Laura Ziliani Scomparsa due mesi fa dopo passeggiata, indagate per omicidio le figlie Secondo il Giornale di Brescia, che ne dà notizia, sarebbero state alcune incongruenze nel ...