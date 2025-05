Due madri un figlio | il diritto sfida la tradizione Un dibattito senza sconti

Due madri, un figlio: la sentenza 68 segna una svolta epocale nel riconoscimento dei legami affettivi. In un'Italia che si evolve, il concetto di genitorialità va oltre la biologia, abbracciando l'amore e l'impegno. Questo dibattito non è solo giuridico, ma riflette un cambiamento culturale e sociale in atto. La vera sfida? Accogliere queste nuove famiglie per costruire un futuro più inclusivo. Chi sarà pronto a scrivere il prossimo capitolo

Progressista: Cominciamo dalla sentenza 68. E’ un segnale di civiltà . La Corte ha finalmente riconosciuto che una madre è tale non solo se partorisce, ma se progetta, accoglie, cresce. L’Italia non può più restare aggrappata a un’idea biologica e formale di genitorialità , mentre la realtà evolve. Non si tratta di ideologia: si tratta del bene del bambino. Ed è proprio questo, mi pare, che la Corte abbia messo al centro. Un figlio ha diritto a essere riconosciuto da entrambe le persone che lo amano e lo crescono, non solo da quella che lo ha partorito. Conservatore: Eppure è curioso che si invochi il “bene del minore” quando in realtà si sancisce un principio pericoloso: che la genitorialità possa essere definita a posteriori, sulla base dell’intenzione, e non di una struttura riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due madri, un figlio: il diritto sfida la tradizione. Un dibattito senza sconti

L’Italia non premia le madri lavoratrici, soprattutto se hanno più di un figlio

In Italia, le madri lavoratrici, specialmente quelle con più figli, affrontano sfide significative. Contrariamente alle aspettative, è dimostrato che occupazione e fertilità possono coesistere.

