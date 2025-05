Due incidenti e un’auto a fuoco notte da brividi sulle strade grossetane

Notte da incubo a Grosseto: due incidenti e un'auto in fiamme hanno scosso la tranquillità delle strade locali. Mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire tempestivamente, un pensiero corre veloce: quanto sia cruciale la sicurezza stradale in un periodo in cui la mobilità è in aumento. Un invito a riflettere e a prendere precauzioni: ogni viaggio può nascondere insidie. Non sottovalutiamo mai la prudenza!

Grosseto, 31 maggio 2025 – Raffica di interventi dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. Il primo intervento è stato un incidente stradale sulla strada provinciale del Cristo, all’incrocio con via Castiglionese. Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e andando a finire la sua corsa contro un albero. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato la conducente ancora all’interno dell’abitacolo. I soccorritori l’hanno estratta e affidata alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due incidenti e un’auto a fuoco, notte da brividi sulle strade grossetane

Libia, annunciato cessate il fuoco a Tripoli dopo le tensioni nella notte

Dopo una notte di intensi scontri, la capitale libica Tripoli ha visto l'annuncio di un cessate il fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Due Incidenti Auto Fuoco Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Auto esce fuori strada e si ribalta: due feriti, uno estratto dai vigili del fuoco; Tragico incidente stradale tra due auto, muore una donna: chi è la vittima; Con una Enjoy si schiantano su 6 vetture in sosta, l'auto in sharing prende fuoco e loro scappano; Schianto auto-moto, due feriti: interviene anche l'elicottero. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vicoforte: ennesimo incidente all'incrocio delle Olle, scontro tra due auto

Si legge su targatocn.it: Incidente sulla Statale 28. Non ci sono feriti gravi. Purtroppo si tratta dell'ennesimo sinistro in quel tratto di strada, laddove viene chiesta con insistenza la realizzazione di una rotatoria. Purtr ...

Tragico schianto frontale tra auto a Vigasio, un morto e due feriti

Secondo veronaoggi.it: Tragico incidente nella mattinata di oggi, sabato 31 maggio, sulle strade di Vigasio: una persona è morta, due sono i feriti.

Alba di incidenti a Grosseto: due in elisoccorso in ospedale

msn.com scrive: GROSSETO - Due incidenti gravi nella notte appena trascorsa a Grosseto. Il primo si è verificato sulla via provinciale del Cristo all'incrocio con la via Castiglionese e ha visto il coinvolgimento di ...