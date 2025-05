Due gemellini gravemente malati portati d’urgenza in ospedale con un volo militare

Un volo militare per un'emergenza che tocca il cuore: due gemellini di soli 8 mesi, gravemente malati, sono stati accolti a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare per ricevere cure vitali in ospedale. Questa storia non è solo un gesto di urgenza, ma un esempio del potere della solidarietà e della sinergia tra istituzioni in un momento critico. La salute dei più piccoli richiede sempre il massimo impegno!

Pisa, 31 maggio 2025 – Un’ ambulanza con a bordo due gemellini di 8 mesi è decollata a bordo di un C-130 dell’ Aeronautica Militare per salvare la vita ai due neonati, affetti da una grave patologia. Il velivolo, della 46ma brigata aerea di Pisa, è stato richiesto dalla prefettura di Napoli per consentire ai piccoli pazienti di raggiungere l'Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano per cure specialistiche. L'equipaggio militare ha imbarcato sull'aereo, appositamente allestito per la missione, un'ambulanza e l'equipe medica dell'azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli, ospedale di partenza dei bambini, insieme alla madre dei due piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due gemellini gravemente malati portati d’urgenza in ospedale con un volo militare

Cerca Video su questo argomento: Due Gemellini Gravemente Malati Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due gemellini gravemente malati portati d’urgenza in ospedale con un volo militare

msn.com scrive: Il C-130 della 46esima Brigata Aerea di Pisa ha effettuato il trasporto dall’aeroporto di Capodichino fino a Linate. I piccoli portati all’ospedale “Buzzi” di Milano ...

Napoli, volo umanitario porta due bambini di 8 mesi a Milano: sono affetti da una grave patologia

Lo riporta ilmattino.it: Un'ambulanza con a bordo due gemellini di 8 mesi è decollata a bordo di un C-130 dell'aeronautica militare per salvare la vita ai due neonati, affetti da una grave patologia.

Due neonati gemelli hanno bisogno di cure urgenti: portati da Napoli a Milano con un volo dell’Aeronautica

Secondo fanpage.it: I due bambini, gemelli, ricoverati al Policlinico Vanvitelli di Napoli, sono stati portati all'ospedale Buzzi di Milano con un volo dell'Aeronautica Militare ...