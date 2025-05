Due defibrillatori in tribunale

Il Tribunale e la Procura della Repubblica hanno fatto un passo importante verso la sicurezza, installando due defibrillatori in punti strategici del Palazzo di Giustizia. Un gesto che non solo salva vite, ma testimonia la crescente attenzione alla salute pubblica in luoghi affollati. In un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale, questo investimento rappresenta un modello da seguire per altre istituzioni. La salute non ha confini, nemmeno in tribunale!

Si è svolta la cerimonia di consegna di due defibrillatori messe messe in funzione dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica e collocate in posizioni particolarmente sensibili, ovvero laddove vi è la maggiore affluenza di pubblico: tra le aule penali situate al primo piano e al secondo piano, nonché all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna hanno ringraziato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e al Rotary Club Ravenna per la donazione dei due dispositivi elettromedicali di cardio-protezione Dae a beneficio di tutta l’utenza del Palazzo di Giustizia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due defibrillatori in tribunale

Tribunale e procura più sicuri. Donati tre defibrillatori

Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica ringraziano il Consiglio degli Avvocati, il Rotary Club Ravenna e la Fondazione Insigniti OMRI per aver donato tre defibrillatori DAE, contribuendo a rendere più sicuri gli ambienti giudiziari e tutelando la vita delle persone presenti.

