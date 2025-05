Due benzinai feriti in una rapina a Napoli

Una rapina che si trasforma in violenza, nel cuore di Napoli: un episodio che riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nelle città italiane. Due benzinai feriti da aggressori armati di coltello, in un gesto che scandalizza e preoccupa. Questo evento non è isolato; fa parte di un trend allarmante di criminalità che colpisce i nostri quartieri. La domanda sorge spontanea: come possiamo proteggerci? Scopri di più su questo inquietante scenario.

Tempo di lettura: 2 minuti Una rapina è finita nel sangue nel quartiere Arenella di Napoli. Intorno alle 19,30 due banditi, scesi da un’auto guidata da un terzo uomo, hanno rapinato il distributore di carburante di via Domenico Fontana. Armati di coltello hanno intimato ai due benzinai presenti di consegnargli l’incasso. Forse per un rifiuto o per un tentativo di reazione, i banditi hanno colpito con diversi fendenti i due lavoratori per poi fuggire con il bottino. “ Una vicenda – così il deputato Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde – che ha lasciato sotto shock l’intero quartiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due benzinai feriti in una rapina a Napoli

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto

Questa mattina si è verificata una rapina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia di Stato, mentre un elicottero sorvola la zona a bassa quota.

